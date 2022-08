Milan-Bologna le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 27 agosto 2022) . Pioli può continuare a fare punti con un turno sulla carta agevole. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Terza di andata per ilche a ”San Siro” sfiderà ildi Sinisa Mihajlovic. La formazione di Stefano Pioli ha un’ottima occasione per ritornare alla vittoria Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.