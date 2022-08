LIVE F1, GP Belgio 2022 in DIRETTA: Sainz e Perez si giocano la pole, Leclerc il migliore della Q2 (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP Belgio F1 SU TV8 IN CHIARO 17.13 VIA ALLA Q3!!! 17.10 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari1:44.551 3 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.172 2 3 Sergio Perez Red Bull Racing+0.243 24 Carlos Sainz Ferrari+0.867 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.869 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.910 4 7 Esteban OCON Alpine+0.924 4 8 Fernando ALONSO Alpine+1.001 4 9 Lando NORRIS McLaren+1.052 4 10 Alexander ALBON Williams+1.124 4 11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.216 3 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.276 4 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.534 4 14 Lance STROLL Aston Martin+2.060 4 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.167 4 16 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2 17 Nicholas LATIFI Williams- – 3 18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2 19 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 IN CHIARO 17.13 VIA ALLA Q3!!! 17.10 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 CharlesFerrari1:44.551 3 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.172 2 3 SergioRed Bull Racing+0.243 24 CarlosFerrari+0.867 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.869 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.910 4 7 Esteban OCON Alpine+0.924 4 8 Fernando ALONSO Alpine+1.001 4 9 Lando NORRIS McLaren+1.052 4 10 Alexander ALBON Williams+1.124 4 11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.216 3 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.276 4 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.534 4 14 Lance STROLL Aston Martin+2.060 4 15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.167 4 16 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2 17 Nicholas LATIFI Williams- – 3 18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2 19 ...

