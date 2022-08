L’isola che forse non c’è, Venice Immersive (Di sabato 27 agosto 2022) Torna sulL’isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, laddove furono le prime quattro edizioni, lo spazio dedicato ai media immersivi della Mostra del cinema. Se negli ultimi due anni L’isola stessa L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 agosto 2022) Torna suldel Lazzaretto Vecchio al Lido, laddove furono le prime quattro edizioni, lo spazio dedicato ai media immersivi della Mostra del cinema. Se negli ultimi due annistessa L'articolo proviene da il manifesto.

tizybritneyarmy : RT @filosalva18: La Bellissima Sicilia Isola Meravigliosa ricca di stori e cultura, che Grazie a Soleil?? abbiamo percepito l'essenza di qu… - fulviasmart : RT @asmistaken: 'Vuoi che tutto sia come in passato?' (…) 'Esattamente così.Come l’ultima volta.' Sandor Marai,Le Braci (Anche il cielo fer… - MiuccioPrado : Insomma, inizio l'isola misteriosa di Verne e mi sono così sfrantecato la uallera che ho iniziato il male oscuro di… - BrentaniEmilio : RT @asmistaken: 'Vuoi che tutto sia come in passato?' (…) 'Esattamente così.Come l’ultima volta.' Sandor Marai,Le Braci (Anche il cielo fer… - _pierpy_ : @Alessia_Bomba Ahhh beh si è sempre stato buono, già il fatto che ha cercato di non far risvegliare il mostro nella… -