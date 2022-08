Il Messico punta tutto sul litio: nasce una società pubblica ad hoc. Sull’oro bianco l’asse con Bolivia, Argentina e Cile: ecco perché (Di sabato 27 agosto 2022) Il governo messicano ha creato una società pubblica che si occuperà del litio, considerato il petrolio del futuro. A quattro mesi dall’approvazione della riforma della legge mineraria – con la quale il Parlamento messicano ha nazionalizzato il prezioso minerale, dichiarandolo “patrimonio della Nazione” – è nata ufficialmente la società litio para México (litioMx), destinata a guidare tutte le attività relative all’oro bianco, risorsa naturale sempre più importante a livello globale. “Lo scopo di litio para México è l’esplorazione, lo sfruttamento, il beneficio e l’uso del litio situato nel territorio nazionale, nonché l’amministrazione e il controllo delle catene del valore economico di detto minerale”, ha spiegato Rocío Nahle, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Il governo messicano ha creato unache si occuperà del, considerato il petrolio del futuro. A quattro mesi dall’approvazione della riforma della legge mineraria – con la quale il Parlamento messicano ha nazionalizzato il prezioso minerale, dichiarandolo “patrimonio della Nazione” – è nata ufficialmente lapara México (Mx), destinata a guidare tutte le attività relative all’oro, risorsa naturale sempre più importante a livello globale. “Lo scopo dipara México è l’esplorazione, lo sfruttamento, il beneficio e l’uso delsituato nel territorio nazionale, nonché l’amministrazione e il controllo delle catene del valore economico di detto minerale”, ha spiegato Rocío Nahle, ...

