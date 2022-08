(Di sabato 27 agosto 2022) Al varo il piano per il caro-bollette "senza scostamento di bilancio". Sul tavolo ci sono misure per 2 miliardi

ilGiornale.it

Il prefetto dalla Chiesa o il presidente delsiciliano Mario D'Acquisto, come recita l'... risponde Salvo, potente di Palermo. Il carabiniere più famoso d'Italia è ostaggio nella città più ...Intanto, mentre in Europa si continua a discutere del tetto al prezzo del gas, ilDraghigli ultimi dettagli del piano d'emergenza per il gas che dovrebbe essere reso noto nei prossimi ... Il governo lima il dl Aiuti. Sale il pressing delle aziende A propaganda na TV seguirá até o dia 29 de setembro. Os candidatos ao governo do Amazonas iniciaram, na tarde desta sexta-feira (26), a participação no horário eleitoral da televisão do primeiro turno ...Na madrugada desta sexta-feira (26), Amazonino Mendes (Cidadania) publicou em suas páginas virtuais direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral ao candidato à reeleição Wilson Lima (União Bra ...