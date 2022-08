Il Foglio e gli acronimi dei tridenti: se vincenti, entrano nel lessico calcistico. Ora il Napoli suona il ROK (Di sabato 27 agosto 2022) Il Foglio scrive di tridenti. O, meglio, degli acronimi dei tridenti. Parte dal Grenoli, nato su una forzatura (considerare Nils Liedholm un attaccante) e passa per la MaGiCa, l’esempio migliore in materia: «deve essere una parola di senso compiuto, o al massimo una sigla che rimandi a qualcosa di già esistente». Sul tridente del Napoli 87/88 il Foglio scrive che… non solo è un termine vero, ma c’è una perfetta correlazione tra significante e significato. In quella stagione Maradona, Giordano e Careca compongono davvero una linea d’attacco magica. Insieme realizzano 36 dei 53 gol del Napoli, Diego è il capocannoniere della Serie A con 15 reti, Careca è secondo a quota 13. Poi ci sono gli acronimi di ultima generazione, che stanno nello spazio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Ilscrive di. O, meglio, deglidei. Parte dal Grenoli, nato su una forzatura (considerare Nils Liedholm un attaccante) e passa per la MaGiCa, l’esempio migliore in materia: «deve essere una parola di senso compiuto, o al massimo una sigla che rimandi a qualcosa di già esistente». Sul tridente del87/88 ilscrive che… non solo è un termine vero, ma c’è una perfetta correlazione tra significante e significato. In quella stagione Maradona, Giordano e Careca compongono davvero una linea d’attacco magica. Insieme realizzano 36 dei 53 gol del, Diego è il capocannoniere della Serie A con 15 reti, Careca è secondo a quota 13. Poi ci sono glidi ultima generazione, che stanno nello spazio ...

Andrea52989809 : Giornali di Elkan fanno coscienziosamente il loro dovere: ubbidiscono al padrone in base ai suoi interessi. Gli ita… - aacmiIan : Ieri ho beccato Maldini al ristorante e gli è caduto il foglio con gli obiettivi di mercato #Milan - napolista : Il Foglio e gli acronimi dei tridenti: se vincenti, entrano nel lessico calcistico. Ora il #Napoli suona il #ROK R… - ilfoglio_it : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale, scopri i contenuti - Emmanustorell : RT @FragoKRichards: @BelpietroTweet Visto che già dirigi un foglio di propaganda che con sottilissima ironia chiami La Verità, perché non n… -

Energia: Meloni e Salvini sul gas italiano, uno nessuno e centomila Zagabria, invece, è da anni a lavoro per sfruttare gli idrocarburi del sottosuolo dell'Adriatico (... si legge su Il Foglio. Il Sole 24 Ore, invece, precisa che "le stime degli ingegneri minerari e dei ... L'assurda storia di Manuel Ramírez Uno di questi aveva attaccato gli elettrodi di una batteria ai testicoli di Ramírez dandogli una ... che aveva un mese: dice di aver firmato un foglio in bianco su cui i poliziotti avevano scritto in ... Il Foglio Ogni libro è illuminato Ultimo è arrivato Eco, poco prima i libri per bambini ucraini. La Biblioteca Nazionale Braidense non smette di vivere. Perché è nata nel segno dei Lumi e di Milano: nulla si distrugge, con tutto si co ... Al vaglio gli scontri di Enschede: le immagini nelle mani della Digos Durante la gara, lanci di birra e fumogeni non sono mancati, con anche la condanna unanime del tecnico olandese Jans. Immagini al vaglio. Ora ci sarà materiale (molto) per le indagini, sia in Olanda c ... Zagabria, invece, è da anni a lavoro per sfruttareidrocarburi del sottosuolo dell'Adriatico (... si legge su Il. Il Sole 24 Ore, invece, precisa che "le stime degli ingegneri minerari e dei ...Uno di questi aveva attaccatoelettrodi di una batteria ai testicoli di Ramírez dandogli una ... che aveva un mese: dice di aver firmato unin bianco su cui i poliziotti avevano scritto in ... Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana Ultimo è arrivato Eco, poco prima i libri per bambini ucraini. La Biblioteca Nazionale Braidense non smette di vivere. Perché è nata nel segno dei Lumi e di Milano: nulla si distrugge, con tutto si co ...Durante la gara, lanci di birra e fumogeni non sono mancati, con anche la condanna unanime del tecnico olandese Jans. Immagini al vaglio. Ora ci sarà materiale (molto) per le indagini, sia in Olanda c ...