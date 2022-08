Il Covid si è diffuso di meno nelle città con più aree verdi

Leggi su agi

(Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Pubblicata sulla rivista "Environmental Research" una nuova ricerca internazionale condotta dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) sul tema della diffusione del-19 in base all'inquinamento atmosferico e all'estensione delleurbane e peri-urbane. "La ricerca, coordinata da Sima in collaborazione con la Facoltà di Medicina della prestigiosa Università Complutense di Madrid e l'Università del Sannio, mostra i diversi impatti in termini di infezioni, ricoveri e mortalità che ilha prodotto nei diversi territori a seconda dell'intensità dell'inquinamento atmosferico e dell'estensione delle, costituendo un'ulteriore prova che l'ambiente influisce direttamente e in modo rilevante sul nostro stato di salute" - spiega il presidente Sima, ...