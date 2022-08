Gazzetta – Arrivabene: “Mercato? Prima le uscite poi entreranno altri giocatori” (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 18:52:39 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: La Juventus è attesa questa sera a Torino dalla partita contro la Roma, valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A “C’è una grande atmosfera ed è giusto ringraziare i tifosi, in un periodo come questo dove si parla di crisi vedere uno stadio pieno è un piacere. Siamo contenti anche che hanno ripreso a cantare e sostenere la squadra, e per questo voglio ringraziarli. Vedere lo stadio pieno è normale in queste partite di cartello”. “Siamo alla seconda giornata, il problema è l’infermeria che è piuttosto piena, speriamo di svuotarla presto. Contro la Samp, io non ho giocato, chi ha giocato sa che possono capitare queste partite. Bisogna girar pagina, dimostrare l’unità della dirigenza, della squadra, dei tifosi, andare avanti e mettere la Juve sopra tutto, facendo tesoro delle lezioni ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 18:52:39 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: La Juventus è attesa questa sera a Torino dalla partita contro la Roma, valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A “C’è una grande atmosfera ed è giusto ringraziare i tifosi, in un periodo come questo dove si parla di crisi vedere uno stadio pieno è un piacere. Siamo contenti anche che hanno ripreso a cantare e sostenere la squadra, e per questo voglio ringraziarli. Vedere lo stadio pieno è normale in queste partite di cartello”. “Siamo alla seconda giornata, il problema è l’infermeria che è piuttosto piena, speriamo di svuotarla presto. Contro la Samp, io non ho giocato, chi ha giocato sa che possono capitare queste partite. Bisogna girar pagina, dimostrare l’unità della dirigenza, della squadra, dei tifosi, andare avanti e mettere la Juve sopra tutto, facendo tesoro delle lezioni ...

