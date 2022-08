Flora Canto | la trasformazione è sconvolgente | “Così tutto diventa più facile”

Leggi su topicnews

(Di sabato 27 agosto 2022) Con Enrico Brignano forma una bellissima coppia, unita da anni e da poco anche sposata. Ma in uno degli ultimi post è irriconoscibile!(fonte web)Sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Uniti nella vita e sul lavoro. Parliamo di Enrico Brignano e. Ma questa volta siamo davvero stupiti da quanto pubblicato dalla bella. Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale si mostra veramente trasformata. Enrico Brignano eEnrico Brignano è un esponente di spicco della comicità romana. Quel modo di far ridere dei grandi maestri: da Alberto Sordi a Gigi Proietti. Passando per Nino Manfredi. Proprio aca Gigi Proietti ha recitato ne “Il maresciallo Rocca”. Ma lo ricordiamo anche nella ...