Federica Pellegrini, prove da sposa in pizzo bianco: la festa pre-nozze con Matteo (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo tanta attesa, finalmente il "grande giorno" di Federica Pellegrini è arrivato: sabato 27 agosto 2022 la campionessa di nuoto si prepara a pronunciare il fatidico Sì, unendosi in matrimonio con il compagno Matteo Giunta. Una grande festa con circa 160 invitati, organizzata avvalendosi della preziosa esperienza del wedding planner Enzo Miccio e nella splendida cornice della Laguna, nella romanticissima Venezia che sta già accogliendo da qualche ora amici e parenti degli sposi. In attesa della cerimonia, la bella Federica ha organizzato un party pre-nozze del quale ha condiviso qualche immagine sui social. E sembra proprio che non veda l'ora di indossare l'abito bianco.

