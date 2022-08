Bancomat | il rischio è enorme | non prendere mai questi soldi in un mese

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 27 agosto 2022) Prelevare alnon è più sicuro come una volta. Oggi bisogna fare molta attenzione soprattutto alla cifra di denaro che si decide di ritirare. Superare un determinato limite può portare ad unaltissimo. Ecco tutti i dettagli Per dare un freno all’evasione fiscale, attualmente l’esecutivo è al lavoro per portare nuove misure. Nel mirino del fisco sono finite soprattutto delle abitudini degli italiani, inerenti all’utilizzo dei contanti e ai pagamenti in generale. La nuova norma per eliminare l’evasione fiscale Come sappiamo tutti, daldi giugno è stato inserito l’obbligo dei commercianti di utilizzare il POS. Difatti non è più possibile rifiutarsi nel momento in cui un cliente arriva nel proprio negozio e vuole effettuare il pagamento attraverso la carta. Coloro i quali continueranno a rifiutarsi ...