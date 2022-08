"Scandaloso, loro erano in dodici". Monza ko, l'ira di Berlusconi: cosa è successo in campo (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvio Berlusconi attacca l'arbitro e difende il suo allenatore. "Partita sfortunata, loro erano in 12, arbitraggio Scandaloso", ha detto il Cavaliere all'uscita dallo stadio Brianteo dopo il ko del Monza contro l'Udinese. "Mancavamo di 5 titolari", ha osservato il presidente del Monza. Per quanto riguarda l'allenatore, "il futuro di Stroppa è qui con noi. Certo, iniziare con tre sconfitte è cosa negativa. Dovremmo recuperare gli infortunati e rispettare gli schemi di gioco che non vengono rispettati". "C'è molto rimpianto, è una partita che potevamo assolutamente vincere per le occasioni che abbiamo creato e sviluppato. Peccato per i gol presi, son abbastanza simili, sono reti evitabilissime, bisogna migliorare l'aspetto dell'attenzione e della determinazione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvioattacca l'arbitro e difende il suo allenatore. "Partita sfortunata,in 12, arbitraggio", ha detto il Cavaliere all'uscita dallo stadio Brianteo dopo il ko delcontro l'Udinese. "Mancavamo di 5 titolari", ha osservato il presidente del. Per quanto riguarda l'allenatore, "il futuro di Stroppa è qui con noi. Certo, iniziare con tre sconfitte ènegativa. Dovremmo recuperare gli infortunati e rispettare gli schemi di gioco che non vengono rispettati". "C'è molto rimpianto, è una partita che potevamo assolutamente vincere per le occasioni che abbiamo creato e sviluppato. Peccato per i gol presi, son abbastanza simili, sono reti evitabilissime, bisogna migliorare l'aspetto dell'attenzione e della determinazione a ...

