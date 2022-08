Saul tra i sostituti di Wijnaldum per la Roma | ma la scelta è già fatta

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 26 agosto 2022) I giallorossi starebbero, secondo fonti estere, trattando per averedall’Atletico Madrid ma avrebbero già quasi chiuso per un altro profilo I giallorossi sarebbero in procinto di chiudere per Mady Camara dell’Olympiacos. Il calciatore guineiano sarebbe il prescelto per il centrocampo capitolino, con Mourinho che avrebbe già dato il proprio benestare a Tiago Pinto. Da L'articolo