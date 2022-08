Roma, infortunio Wijnaldum: la decisione sull’operazione! (Di venerdì 26 agosto 2022) La Roma affronterà il primo big match stagionale domani alle 18.30 contro la Juventus e dovrà fare a meno di molti giocatori importanti. Staranno fuori per infortunio due pilastri della Roma di Mourinho come Zaniolo, uscito malconcio dalla sfida con la Cremonese, dove ha subito un infortunio alla spalla che lo faranno stare ai box per 3-4 settimane, e soprattutto Gini Wijnaldum, che ha subito una frattura della tibia in allenamento. Georginio Wijnaldum In questi giorni, l’olandese, insieme allo staff giallorosso, avrebbe dovuto decidere se fare l’operazione oppure no. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, Wijnaldum avrebbe deciso di non operarsi e seguire la terapia conservativa. Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Laaffronterà il primo big match stagionale domani alle 18.30 contro la Juventus e dovrà fare a meno di molti giocatori importanti. Staranno fuori perdue pilastri delladi Mourinho come Zaniolo, uscito malconcio dalla sfida con la Cremonese, dove ha subito unalla spalla che lo faranno stare ai box per 3-4 settimane, e soprattutto Gini, che ha subito una frattura della tibia in allenamento. GeorginioIn questi giorni, l’olandese, insieme allo staff giallorosso, avrebbe dovuto decidere se fare l’operazione oppure no. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport,avrebbe deciso di non operarsi e seguire la terapia conservativa.

