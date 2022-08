Roma | al Casilino riparte la programmazione di ‘Summer Slam Park’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo una breve pausa nella settimana di Ferragosto è ripartita la riccadel SummerPark, la manifestazione a ingresso libero e interamente gratuito realizzata dall’associazione Metabolica, in collaborazione con Fusolab, negli spazi delSky Park in Viale della Bella Villa 106. Fino al 31 agosto la “piazza che non c’era” offre un calendario variegato e trasversale di eventi culturali e riqualificazione urbana, con l’obiettivo di tessere e consolidare interazioni e partecipazione nella periferia est di. Il progetto, promosso daCapitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estatena 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con Siae. ...