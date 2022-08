"Non è Covid": il giallo della ragazza morta sulla nave militare greca (Di venerdì 26 agosto 2022) Le autorità giudiziarie hanno preso sotto sequestro la salma della militare di 19 anni deceduta mercoledì nell'ospedale del Mare di Napoli. Inizialmente era stata diffusa la notizia che la morte della giovane fosse legata alla... Leggi su europa.today (Di venerdì 26 agosto 2022) Le autorità giudiziarie hanno preso sotto sequestro la salmadi 19 anni deceduta mercoledì nell'ospedale del Mare di Napoli. Inizialmente era stata diffusa la notizia che la mortegiovane fosse legata alla...

