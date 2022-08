Napoli, una militare 19enne è morta forse per un’intossicazione alimentare: aveva anche il Covid. Altri due 21enni sono gravi (Di venerdì 26 agosto 2022) È morta, ma non si conosce il motivo del decesso. Si tratta di una militare greca di appena 19 anni, spirata all’ospedale del Mare di Napoli poche ore dopo il ricovero, avvenuto nella giornata di ieri, 26 agosto. Il tampone post mortem effettuato sulla vittima ha dato esito positivo al Covid, ma Altri due connazionali ricoverati in gravi condizioni al Cotugno e tenuti continuamente sotto monitoraggio, sono negativi. Per questo le indagini rimangono aperte e i medici ipotizzano piuttosto una tossinfezione alimentare. Al centro della vicenda ci sono tre militari della nave Prometheus, partita da Tunisi e utilizzata per la formazione di cadetti, che si trova ora nel porto di Napoli. In seguito all’esito del tampone della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) È, ma non si conosce il motivo del decesso. Si tratta di unagreca di appena 19 anni, spirata all’ospedale del Mare dipoche ore dopo il ricovero, avvenuto nella giornata di ieri, 26 agosto. Il tampone post mortem effettuato sulla vittima ha dato esito positivo al, madue connazionali ricoverati incondizioni al Cotugno e tenuti continuamente sotto monitoraggio,negativi. Per questo le indagini rimangono aperte e i medici ipotizzano piuttosto una tossinfezione. Al centro della vicenda citre militari della nave Prometheus, partita da Tunisi e utilizzata per la formazione di cadetti, che si trova ora nel porto di. In seguito all’esito del tampone della ...

