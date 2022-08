(Di venerdì 26 agosto 2022) Sarà la sua decima volta contro la Juventus, l'undicesimo confronto diretto con Allegri. Ma sarà soprattutto una partita che da sempre lo vede come protagonista, in campo e fuori. José Mourinho però ...

sportli26181512 : Mou fa finta di niente: 'Allo Stadium? Solita routine': Roma, Mou fa finta di niente: 'Allo Stadium? Solita routine… - birbadoro : @BisInterista ma perché? ma che c’entra? gli auguriamo di fare tutto il meglio possibile ma non dovrebbe esistere i… -

Siamo la Roma

Sarà la sua decima volta contro la Juventus, l'undicesimo confronto diretto con Allegri. Ma sarà soprattutto una partita che da sempre lo vede come protagonista, in campo e fuori. José Mourinho però ...Pietro Mennea è di certo uno dei nomi più importanti presenti nella lista, facendoche ne esista una, dei campionissimi italiani nel mondo sportivo. Un nome che è stato urlato ...gli regalò un ... Mourinho non ha parlato a DAZN: ecco il motivo • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Sarà la sua decima volta contro la Juventus, l’undicesimo confronto diretto con Allegri. Ma sarà sopra ...