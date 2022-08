LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Grassia, Rossi e Stanco in alto! Resca chiude a 70, Ferrari a 68. Si attende De Filippis (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Il campione olimpico in carica, Jiri Liptak, va momentaneamente in testa: il ceco fa segnare un punteggio di 74/75. 13.45 Mauro De Filippis ha cominciato ora a sparare prendendo il primo piattello a disposizione. 13.42 Mauro De Filippis deve ancora iniziare a sparare nella terza serie di Tiro. 13.37 In testa, al momento, a quota 73/75 ci sono – in tandem – lo slovacco Erik Varga e lo svedese Rickard Levin-Andersson. 13.33 Abbiamo anche il risultato finale di Lorenzo Ferrari: punteggio di 68/75. L’azzurro coglie un 22-23-23 che non lo può lasciare certamente soddisfatto. 13.29 Daniele Resca ha chiuso la sua prima serie di qualifica: lo score di è 70/75, frutto di un 23-24-23. Due sessioni, la prima e la terza, un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Il campione olimpico in carica, Jiri Liptak, va momentaneamente in testa: il ceco fa segnare un punteggio di 74/75. 13.45 Mauro Deha cominciato ora a sparare prendendo il primo piattello a disposizione. 13.42 Mauro Dedeve ancora iniziare a sparare nella terza serie di. 13.37 In testa, al momento, a quota 73/75 ci sono – in tandem – lo slovacco Erik Varga e lo svedese Rickard Levin-Andersson. 13.33 Abbiamo anche il risultato finale di Lorenzo: punteggio di 68/75. L’azzurro coglie un 22-23-23 che non lo può lasciare certamente soddisfatto. 13.29 Danieleha chiuso la sua prima serie di qualifica: lo score di è 70/75, frutto di un 23-24-23. Due sessioni, la prima e la terza, un po’ ...

