LIVE – Sorteggi Europa League | le avversarie di Roma e Lazio!

Ci siamo. Dopo i Sorteggi di Champions League di ieri, oggi arrivano i Sorteggi di Europa League con Roma e Lazio che saranno in prima fascia e si giocheranno le loro crte per arrivare fino in fondo alla competizione. La finale si giocherà a Budapest alla Puskas Arena nel giugno 2023.

GIRONE A Arsenal Psv Bodo-Glimt 
GIRONE B Dynamo Kiev Rennes Fenerbahce 
GIRONE C Roma Ludogorets Betis 
GIRONE D Braga Malmoe Union Berlino 
GIRONE E Manchester United Real Sociedad Sheriff Tiraspol 
GIRONE F Lazio Feyenoord Midtylland 
GIRONE G Olympiakos Qarabag Friburgo 
GIRONE H Stella Rossa Monaco Ferencvarosi

