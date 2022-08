Intervista a Soo Joo Park | l’inclusività inizia da una tinta di capelli

(Di venerdì 26 agosto 2022) JOLI STUDIO the Martinez QUALCOSA nell’ambiente della moda, del glamour e della bellezza sta cambiando, e assomiglia un po’ a uno tsunami. Fortunatamente benevolo. Sono sempre più numerose le ragazze asiatiche che calcano le passerelle di tutta Europa. E sono sempre più frequenti exploit come quello che ha visto protagonista la top model-attrice HoYeon Jung, che ha conquistato il mondo con la serie cult Squid Game . E che dire del mondo della musica? Il made in Korea spopola. Soo Joo: da modella platino a prima testimonial asiatica di L’Orèal Non stupisce così che stilisti del calibro di Louis Vuitton, Chanel, Gucci o Burberry abbiano scelto e continuino a scegliere ragazze con gli occhi a mandorla per autorappresentarsi. Tra queste, un posto nell’olimpo lo ha conquistato Soo Joo. La sua chioma biondo platino l’ha fatta entrare nel radar ...

Radio Radicale

Ultime notizie SSC Napoli -all'edizione odierna de Il Mattino di Napoli per Fabio Cannavaro . Campionato alle porte, ...gli ho parlato spesso perché con me c'era un suo connazionale Ji -...La scuola coreana è in crescita gigantesca e Kim giocava in Cina quando allenavo io lì: lo conosco bene, gli ho parlato spesso perché con me c'era un suo connazionale Ji -Park'. Infatti, ha ... Politiche 2022. L'iniziativa di Marco Cappato per la sottoscrizione digitale della lista "Referendum e Democrazia". Intervista a Giuseppe Corasaniti (25.08.2022) Intervista a Tommaso Mainenti che dall'omicidio di Bologna ... deve saper 'dialogare' senza chiudersi in recinti autoreferenziali e deve ammettere quando ci sono le proprie mancanze, spiegando con ...Dal commissario Giani confermano tutti gli step previsti. Caos in Fratelli d'Italia, tra i sì di La Russa e i no del sindaco Ferrari alla nave gasiera.