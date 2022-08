“Ecco perché l’ha fatto”. Uccide la moglie davanti ai 5 figli: il racconto atroce del bimbo di 9 anni (Di venerdì 26 agosto 2022) Uccide la moglie per la custodia dei figli. Questa è la terribile vicenda di Anders Odegaard, 31 anni, del North Dakota. L’uomo, un avvocato, è accusato di aver picchiato a morte l’ex coniuge in Minnesota. Il tutto davanti agli occhi dei loro bambini disperati che hanno provato a cercare aiuto. La donna rimasta uccisa si chiamava Carissa Odegaard, anche lei 31enne. La madre dei 5 figli avrebbe riportato lesioni così gravi da morire poco dopo le percosse. Le autorità del Minnesota sono certi che alla causa di tutto ci sarebbe la custodia dei piccoli. Sembra che dal diverbio si sia scatenata una lite degenerata in una rissa. A quel punto l’uomo sembra si sia avventato con violenza contro l’ex moglie non curandosi nemmeno che ad assistere alla scena ci fossero i loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)laper la custodia dei. Questa è la terribile vicenda di Anders Odegaard, 31, del North Dakota. L’uomo, un avvocato, è accusato di aver picchiato a morte l’ex coniuge in Minnesota. Il tuttoagli occhi dei loro bambini disperati che hanno provato a cercare aiuto. La donna rimasta uccisa si chiamava Carissa Odegaard, anche lei 31enne. La madre dei 5avrebbe riportato lesioni così gravi da morire poco dopo le percosse. Le autorità del Minnesota sono certi che alla causa di tutto ci sarebbe la custodia dei piccoli. Sembra che dal diverbio si sia scatenata una lite degenerata in una rissa. A quel punto l’uomo sembra si sia avventato con violenza contro l’exnon curandosi nemmeno che ad assistere alla scena ci fossero i loro ...

