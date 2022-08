Due turisti aggrediti a Napoli durante una tentata rapina

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuefrancesi sono statila scorsa notte anel corso di una. Entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale “Vecchio Pellegrini” ma le loro condizioni non destano preoccupazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

