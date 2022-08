“Draghi non ha la valigia pronta. Così tornerà premier” (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo aver ascoltato Mario Draghi al Meeting di Rimini, Luigi Marattin non ha dubbi: “Non mi è sembrato fare un discorso da chi ha la valigia pronta per trasferirsi in Costarica per aprire un ristorante”. Renziano, presidente della Commissione Finanze della Camera e candidato capolista in Piemonte con il Terzo Polo, Marattin spera più che mai di rivedere il premier uscente rientrare nuovamente a Palazzo Chigi dopo il 25 settembre. Un desiderio, più che una speranza. La flat tax? “Una proposta folle”. L’obiettivo percentuale del Terzo Polo? “Non sono Così ingenuo da fissare obiettivi numerici”. Onorevole, ieri Calenda se n’è uscito chiedendo la sospensione della campagna elettorale per l’emergenza sul gas. Cosa intende esattamente? Quello che intendiamo è che c’è un governo in carica che lo sarà fino al ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo aver ascoltato Marioal Meeting di Rimini, Luigi Marattin non ha dubbi: “Non mi è sembrato fare un discorso da chi ha laper trasferirsi in Costarica per aprire un ristorante”. Renziano, presidente della Commissione Finanze della Camera e candidato capolista in Piemonte con il Terzo Polo, Marattin spera più che mai di rivedere iluscente rientrare nuovamente a Palazzo Chigi dopo il 25 settembre. Un desiderio, più che una speranza. La flat tax? “Una proposta folle”. L’obiettivo percentuale del Terzo Polo? “Non sonoingenuo da fissare obiettivi numerici”. Onorevole, ieri Calenda se n’è uscito chiedendo la sospensione della campagna elettorale per l’emergenza sul gas. Cosa intende esattamente? Quello che intendiamo è che c’è un governo in carica che lo sarà fino al ...

CarloCalenda : Torno a ripetere. Le imprese non riaprono. Gov è in carica per affari correnti. Senza rigassificatore a Piombino ri… - CarloCalenda : Rimani nella tua “area di conforto” saluta le mucche e fai i balletti su tik tok. Argomenti seri lascia perdere. Fa… - matteorenzi : #Enews Berlusconi dice di attaccare me e Calenda. Io non attacco nessuno, ma chiedo agli elettori di Forza Italia:… - carlo1493 : @annapaolaconcia Almeno non si voti per chi ha fatto cadere, o concorso a farlo (come ad es. il #PD), #Draghi. - NicolaPorro : Ecco la mossa del #TerzoPolo per tenere #Draghi al governo anche dopo il voto???? @marattin -