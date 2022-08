Da Chanel a Miu Miu | la tendenza in passerella ci suggerisce come abbinarli la prossima stagione

Leggi su amica

(Di venerdì 26 agosto 2022) Le sfilate parlano chiaro. Gli hot pants autunno 2022 saranno una delle tendenze più forti della. E anche una delle prime che indosseremo. Approfittando delle temperature molto piacevoli e delle gambe ancora abbronzate, infatti, settembre sarà il mese giusto per sfoggiare questi pantaloncini ridotti allo stretto necessario di reminiscenza Seventies. Sulle passerelle dell’autunno inverno 2022/23 hanno fatto la loro apparizione in tante versioni. Ognuna declinata in un mood diverso e quindi abbinata a capi differenti. Hot pants autunno 2022/23: da sinistra, Philosophy di Lorenzo Serafini, N°21, Ermanno Scervino e Miu Miu. Il trend inMiu Miu abbina gli hot pants autunno 2022 a una giacca en pendant mixando stile bon ton con dettagli punk. Philosophy di Lorenzo Serafini eli propongono in denim da accostare ...