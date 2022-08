(Di venerdì 26 agosto 2022) "Domaniuno tra. Giocheremo sette partite in 21 giorni. Quest'anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C'è bisogno di tutti": lo dice il tecnico del...

Gazzetta_it : Chalobah, il Milan sorpassa l'Inter: i dettagli della trattativa #calciomercato - Gazzetta_it : Milan attento, il pressing del Chelsea aumenta... L'ultima follia per Leao? 120 milioni - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - MilanWorldForum : Milan Bologna: le quote dei bookmakers QUI -) - MilanWorldForum : Trevisani sul girone di CL del Milan Le dichiarazioni -) -

Agenzia ANSA

"Domani sarà titolare uno tra Giroud e Origi. Giocheremo sette partite in 21 giorni. Quest'anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C'è bisogno di tutti": lo dice il tecnico delStefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro l'Atalanta, un risultato che ha non ha reso felici i giocatori pronti a tornare al successo. ...Sfida equilibrata (Primavera) L'Udinese è partita perdendo in casa contro ile pareggiando 0 -...questa in abbonamento) che fornisce l'intera programmazione del massimo campionato di, e la ... Calcio: Milan; Pioli, uno tra Giroud e Origi sarà titolare