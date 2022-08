Bielorussia, Lukashenko: Occidente avvertito, pronti i velivoli per il trasporto di armi nucleari (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che l’adattamento degli aerei bielorussi per trasportare armi nucleari è pronto. Lukashenko ha affermato che i paesi ostili “devono capire che nessun elicottero, nessun aereo, se si scatenasse un’escalation, li salverà. Con il presidente russo Vladimir Putin avevamo annunciato a San Pietroburgo che avremmo convertito anche i velivoli bielorussi Su-24 in modo che possano trasportare armi nucleari e adesso tale riadattamento è operativo”. Le parole del leader di Minsk, di fatto un vassallo di Mosca, sono citate dall’agenzia statale Belta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente bielorusso Alexanderha dichiarato che l’adattamento degli aerei bielorussi per trasportareè pronto.ha affermato che i paesi ostili “devono capire che nessun elicottero, nessun aereo, se si scatenasse un’escalation, li salverà. Con il presidente russo Vladimir Putin avevamo annunciato a San Pietroburgo che avremmo convertito anche ibielorussi Su-24 in modo che possano trasportaree adesso tale riadattamento è operativo”. Le parole del leader di Minsk, di fatto un vassallo di Mosca, sono citate dall’agenzia statale Belta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

