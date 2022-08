Ballando con le stelle, Eva Robin’s esclusa dal cast: “Ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata…” e spiega perché (Di venerdì 26 agosto 2022) Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle ha lasciato l’amaro in bocca a Eva Robin’s. L’attrice, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è una delle escluse dalla rosa di nomi che scenderanno in pista nel programma di Rai 1. Ecco perché, in un’intervista per il magazine Nuovo, Eva Robin’s commenta con queste parole le scelte di Milly Carlucci, che secondo lei seguirebbe uno schema ben preciso nella composizione del cast: “Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento”. E allora “Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay. All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildella nuova edizione dicon leha lasciato l’amaro in bocca a Eva. L’attrice, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è una delle escluse dalla rosa di nomi che scenderanno in pista nel programma di Rai 1. Ecco, in un’intervista per il magazine Nuovo, Evacommenta con queste parole le scelte di Milly Carlucci, che secondo lei seguirebbe uno schema ben preciso nella composizione del: “Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento”. E allora “Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay. All’inizio ero, ma poi misollevata ...

GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - ComCuccuru : RT @Libero41316546: Con qualche capello bianco in più ci guarderemo indietro e racconteremo ai nostri nipoti di come è nata la nostra st… - infoitcultura : Ballando con le Stelle 17, a sorpresa fuori uno storico membro del cast! - infoitcultura : Ballando con le stelle 2022, concorrenti e cast ufficiale/ Novità in giuria e maestri confermati - infoitcultura : Ballando con le stelle 2022: fuori Roberta Bruzzone, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale nella giuria -