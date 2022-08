Allegri: «Vlahovic isolato? Se toccasse un solo pallone e facesse gol sarei contento» (Di venerdì 26 agosto 2022) Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dei bianconeri contro la Roma. Di seguito il resoconto di Tuttojuve. Qual è la chiave della partita di domani? “Innanzitutto domani è il primo scontro diretto con la Roma che ha iniziato molto bene. Direi che sta continuando il trend positivo della scorso anno. È sempre un piacere incontrare Mourinho. Sta facendo un ottimo lavoro sta plasmando la Roma su di sé. Sarà una partita tosta, loro non hanno ancora subito gol. Sarà una partita equilibrata”. Cosa deve cambiare perché Vlahovic non resti ancora isolato? “Se toccasse un pallone e facesse un gol sarei contento. Con la Sampdoria abbiamo fatto un brutto primo tempo. L’ho visto anche io che abbiamo giocato una brutta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dei bianconeri contro la Roma. Di seguito il resoconto di Tuttojuve. Qual è la chiave della partita di domani? “Innanzitutto domani è il primo scontro diretto con la Roma che ha iniziato molto bene. Direi che sta continuando il trend positivo della scorso anno. È sempre un piacere incontrare Mourinho. Sta facendo un ottimo lavoro sta plasmando la Roma su di sé. Sarà una partita tosta, loro non hanno ancora subito gol. Sarà una partita equilibrata”. Cosa deve cambiare perchénon resti ancora? “Seunun gol. Con la Sampdoria abbiamo fatto un brutto primo tempo. L’ho visto anche io che abbiamo giocato una brutta ...

