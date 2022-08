Addio a Joe E Tata | l’indimenticabile Nat del ‘Peach Pit’ in ‘Beverly Hills 90210’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Joe E.Nat della serie cult degli anni ’90, si è spento a 85 anni dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. Lo ha reso noto il collega e amico, Ian Ziering, Steve Sanders nel popolare show, su Instagram: ”Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme – scrive l’attore postando una foto dell’amico – Ha interpretato spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di ‘Batman’. Mi resta nella memoria come una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza quanto con la sua gentilezza. Anche se ilera solo un set della serie, sembrava la scena del ‘Joe E.Show’. In molte scene ...