WTA Granby 2022, Jasmine Paolini sconfitta in rimonta set da Marino: niente ottavi per l'azzurra (Di giovedì 25 agosto 2022) niente da fare per Jasmine Paolini nel secondo turno del WTA 250 di Granby. Sul cemento canadese l'azzurra (testa di serie n.3) perde per 4-6 6-1 6-2 contro la padrona di casa Rebecca Marino e dice addio ai sogni di gloria. La canadese sfiderà agli ottavi di finale l'ucraina Marta Kostyuk. Pronti, via e Paolini ha quasi subito la possibilità di strappare il servizio alla sua avversaria. Marino però resiste salvando la palla break e si porta sul 2-1. Il set prosegue senza scossoni fino al sesto game, dove stavolta è l'azzurra ad annullare la chance di allungo della canadese. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana agguanta subito dopo il 3-3 e poco più tardi raggiunge il 4-4. A questo punto sembra dunque tutto ben ...

