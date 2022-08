VIDEO | Le conferenze stampa di Simeone e Raspadori (Di giovedì 25 agosto 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/zfXJ8r1 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/zfXJ8r1 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

LauraAglio : RT @UrbanCenterRO: Workshop, corsi, worklab, seminari, conferenze, incontri informativi presso @UrbanCenterRO e #palestredigitali. Grazie a… - CalcioNapoli24 : Conferenze stampa presentazione di #Simeone e #Raspadori col #Napoli in diretta video su @CalcioNapoli24, sul canal… - BallettiRoberto : Ma non esistono più le video conferenze oppure una foto vicino al piagnone #Zelensky vale più di 10 comizi in piazz… - deThierryFulvia : RT @fenice_risorta: ?????????? come farsi prendere x c*lo da @matteorenzi visto che @matteosalvinimi le #conferenze le potrebbe fare solo nelle… - medicojunghiano : RT @unitorvergata: Dal 24 al 28 ottobre 2022 partecipa al compleanno accademico più trendy di sempre: 60+ eventi, conferenze, dibattiti,… -