Twitter e Meta agiscono contro la propaganda anche quando allineata con gli interessi Usa (Di giovedì 25 agosto 2022) «Questi risultati svelano quelle che riteniamo essere le prime grandi operazioni segrete a favore dell’America e dell’Occidente identificate e sospese da Twitter e Meta»: si apprende da Renée DiResta, responsabile per la ricerca effettuata da Stanford Internet Observatory (SIO) e da Graphika, che ha portato alla luce le ingerenze degli Usa per influenzare paesi come Russia, Cina e Iran tramite Facebook e Twitter (una vera e propria campagna di propaganda Usa Twitter e Facebook andata avanti per anni). Si tratta di uno stile di propaganda simile a quello che la Russia ha adottato nel 2016 per interferire con le elezioni Usa. Tra meme, petizioni, fake news e foto modificate tramite l’intelligenza artificiale per dare un volto a chi non esiste, propaganda e hashtag ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 agosto 2022) «Questi risultati svelano quelle che riteniamo essere le prime grandi operazioni segrete a favore dell’America e dell’Occidente identificate e sospese da»: si apprende da Renée DiResta, responsabile per la ricerca effettuata da Stanford Internet Observatory (SIO) e da Graphika, che ha portato alla luce le ingerenze degli Usa per influenzare paesi come Russia, Cina e Iran tramite Facebook e(una vera e propria campagna diUsae Facebook andata avanti per anni). Si tratta di uno stile disimile a quello che la Russia ha adottato nel 2016 per interferire con le elezioni Usa. Tra meme, petizioni, fake news e foto modificate tramite l’intelligenza artificiale per dare un volto a chi non esiste,e hashtag ...

rtl1025 : ?? “Metà paese non c’è più. C’è gente sotto le macerie.' Le prime parole ai giornalisti che raggiunsero al telefono… - MeetingRimini : Si parla molto di sovranità, ma dipendere in passato per la quasi metà delle proprie forniture di gas da un paese c… - classcnbc : ITALIA: IL 23% DEGLI UNDER 30 INVESTE IN CRIPTO Lo rileva una ricerca Wisdomtree: l'86% dei giovani dichiara di av… - LeviAck8_ : RT @FootballAndDre1: Avessimo la metà dei soldi dello United, saremmo Campioni d'Europa. - lolsgirl2 : @urpurplelightjk amo vedi bene gli arrivano letteralmente a metà collo, li ha solo sistemati davanti -