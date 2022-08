Terremoto nel Pordenonese, scossa di magnitudo 3.5 nella notte (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella notte intorno alle 2:34 a due chilometri da Frisanco (Pordenone). Secondo l’Ingv il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri di profondità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Unadidi3.5 è stata registrataintorno alle 2:34 a due chilometri da Frisanco (Pordenone). Secondo l’Ingv il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri di profondità. L'articolo proviene da Italia Sera.

vigilidelfuoco : Il #24agosto di sei anni fa il #terremoto nel Centro Italia che colpì #Amatrice e altre comunità nelle #Marche,… - FrancescoLollo1 : A sei anni dal terremoto che colpì il Centro Italia, non dimentichiamo le vittime, i feriti, il dolore degli italia… - fffitalia : Fenomeni come il #terremoto ci fanno capire come sia l'uomo a dipendere dalla natura e non il contrario. Dobbiamo p… - lifestyleblogit : Terremoto nel Pordenonese, scossa di magnitudo 3.5 nella notte - - gabrimiao : RT @AntonioBorrini: 6 anni fa il terremoto che sconvolse Amatrice. Siamo il paese in cui non si trovano risorse per ricostruire case e rida… -