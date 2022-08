“Succede a settembre”. Ilary Blasi e Francesco Totti, novità bomba dopo la separazione (Di giovedì 25 agosto 2022) Il momento più atteso sembra essere ormai sempre più vicino, ma i colpi di scena potrebbero non mancare. Ci sono novità su Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la separazione e a riportarle è il Corriere della Sera. I due per ora si stanno concentrando sugli ultimi giorni di agosto e si stanno continuando a godere delle vacanze da sogno. Lui è rimasto in Italia a Sabaudia, mentre la conduttrice televisiva è in Croazia, come testimoniato dalle ultime foto pubblicate dalla donna in compagnia della figlia Isabel. Gli atteggiamenti avuti da Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la separazione sono stati molto diversi. Infatti, l’ex calciatore della Roma ha mantenuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Il momento più atteso sembra essere ormai sempre più vicino, ma i colpi di scena potrebbero non mancare. Ci sonosulae a riportarle è il Corriere della Sera. I due per ora si stanno concentrando sugli ultimi giorni di agosto e si stanno continuando a godere delle vacanze da sogno. Lui è rimasto in Italia a Sabaudia, mentre la conduttrice televisiva è in Croazia, come testimoniato dalle ultime foto pubblicate dalla donna in compagnia della figlia Isabel. Gli atteggiamenti avuti dalasono stati molto diversi. Infatti, l’ex calciatore della Roma ha mantenuto ...

Rickyjiujitsu : @colonnelloedi @masterofmate Se non succede niente (ci siamo capiti) lo messo in agenda per il 26 Settembre giorno del mio compleanno. - IlaPregno98 : @mengonimarco Cosa succede fra 5 giorni????????? ...o il 5 settembre??????? - Campanelli11 : Porta e difesa son quelle che volevo, avrebbe fatto comodo un cc da bonus in più e un cambio per quelli davanti, ve… - ROGER45051311 : La carta igienica della destra fascioleghista è l'emblema di cosa succede dopo il 25 settembre se vince la destra ? ?? ?? ?? ?? - zazoomblog : Meteo verso un settembre estremo. Giuliacci: Cicloni mediterranei cosa succede - #Meteo #verso #settembre #estremo… -