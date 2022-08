Roma | prendono treno da Civitavecchia | scomparse due minori

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Due ragazzine, una italiana di 12 anni e una 14enne romena, sonoda ieri mattina da. I genitori hanno sporto denuncia nel pomeriggio alla polizia. Secondo quanto ricostruito finora, le due giovani avrebbero preso daunper. Il telefono delle due è stato staccato alla stazione Termini. I genitori hanno saputo da amici che le due ragazze stanno bene ma al momento non è chiaro dove siano. Sono in corso le ricerche delle volanti della polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Secondo quanto ricostruito finora, le due giovani avrebbero preso da Civitavecchia un treno per Roma. Il telefono delle due è stato staccato alla stazione Termini. I genitori hanno saputo da amici che le due ragazze stanno bene ma al momento non è chiaro dove siano.