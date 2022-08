Rita Dalla Chiesa è candidata e la Rai taglia la fiction sul Generale. Gasparri: “Vergognoso” (Di giovedì 25 agosto 2022) “È vergognosa la decisione della Rai di rinviare la messa in onda della fiction dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’eroe della lotta alla mafia e al terrorismo trucidato a Palermo quarant’anni fa insieme alla moglie meRita ben altro rispetto. Usare pretesti elettorali per rimandare un doveroso tributo da parte del servizio pubblico è davvero incredibile”. Una dichiarazione furibonda del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri piomba sulla decisione di rinviare una fiction importante per la memoria collettiva del nostro Paese. La scusa che sia candidata la figlia in FI, la figlia del Generale ucciso sa tanto di pretesto per il senatore azzurro. Il lavoro era pronto e molto atteso. Gasparri: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) “È vergognosa la decisione della Rai di rinviare la messa in onda delladedicata alCarlo Alberto. L’eroe della lotta alla mafia e al terrorismo trucidato a Palermo quarant’anni fa insieme alla moglie meben altro rispetto. Usare pretesti elettorali per rimandare un doveroso tributo da parte del servizio pubblico è davvero incredibile”. Una dichiarazione furibonda del senatore di Forza Italia Mauriziopiomba sulla decisione di rinviare unaimportante per la memoria collettiva del nostro Paese. La scusa che siala figlia in FI, la figlia delucciso sa tanto di pretesto per il senatore azzurro. Il lavoro era pronto e molto atteso.: ...

