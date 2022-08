Oroscopo Branko venerdì 26 agosto 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 agosto 2022)26. Siamo già ae il sapore del weekend comincia a sentirsi in modo piuttosto deciso. Come state? Siete già andati in vacanza oppure approfittate proprio di queste ultime calde giornate diper staccare la spina e ricaricare le batterie? Ma non solo lavoro, scommetto infatti che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sia sul fronte sentimentale sia su quello lavorativo. Allora, non ci resta che chiedere tutto a, l’amato astrologo sempre puntuale con le sue anticipazioni!: Ariete, Toro e Gemelli ?Ariete: Bello questo cielo per le coppie di lunga data, non escludo che da qui all’autunno ...