Il Napoli è a unda Keylorcon Fabian Ruiz pronto ad andare al Psg. La Fiorentina prende Barak dal Verona e tratta Bajrami con l'Empoli, mentre il Bologna abbandona la pista Ilicic, ...- Napoli, c'è l'ok PSG Secondo quanto riferisce l'edizione on line di Repubblica c'è ildecisivo nella trattativa Kaylor- Napoli: il portiere ha accettato l'ingaggio proposto dal ...ForzAzzurri.net - Repubblica - Navas ad un passo: atteso in Italia per le visite mediche. Keylor Navas sarà presto un giocatore del Napoli. Secondo il quotidiano, Navas è ...Il portiere costaricano dovrebbe essere in Italia entro sabato per svolgere le visite mediche per conto della SSC Napoli.