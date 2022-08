Letta deve decidere una buona volta se questa emergenza democratica c’è o non c’è (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è una contraddizione fondamentale nella campagna elettorale del Partito democratico che in questi ultimi giorni è diventata particolarmente evidente. La questione è semplicissima: non puoi sostenere che il tuo avversario rappresenta una minaccia per la democrazia e contemporaneamente offrirgli continuamente sponda, puntando sul gioco della legittimazione reciproca e della polarizzazione a danno di tutti gli altri, a cominciare dai dibattiti in tv (dove è Enrico Letta il primo a non volere la partecipazione delle altre forze). Quando Walter Veltroni nel 2008 scelse di mettere fine alla coalizione di centrosinistra e correre da solo, scommettendo sul voto utile, coerentemente con quell’impostazione, si guardò bene dal sostenere che Silvio Berlusconi rappresentasse un pericolo per la democrazia. Parlò al contrario di un bipolarismo maturo, tendente al bipartitismo, e di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è una contraddizione fondamentale nella campagna elettorale del Partito democratico che in questi ultimi giorni è diventata particolarmente evidente. La questione è semplicissima: non puoi sostenere che il tuo avversario rappresenta una minaccia per la democrazia e contemporaneamente offrirgli continuamente sponda, puntando sul gioco della legittimazione reciproca e della polarizzazione a danno di tutti gli altri, a cominciare dai dibattiti in tv (dove è Enricoil primo a non volere la partecipazione delle altre forze). Quando Walter Veltroni nel 2008 scelse di mettere fine alla coalizione di centrosinistra e correre da solo, scommettendo sul voto utile, coerentemente con quell’impostazione, si guardò bene dal sostenere che Silvio Berlusconi rappresentasse un pericolo per la democrazia. Parlò al contrario di un bipolarismo maturo, tendente al bipartitismo, e di ...

