La poliomielite non è stata rinominata «Sindrome di Guillain-Barre» e non c'entra con i vaccini anti-Covid (Di giovedì 25 agosto 2022) Il 24 agosto 2022 è stato pubblicato su Twitter lo screenshot di un messaggio di Telegram in cui si legge: «Polio. È scoppiato in Gran Bretagna, cosa che non accadeva da 40 anni. Quello che i media mainstream non ti dicono è che Polio è stato rinominato in Guillain-Barre Syndrome. GBS è un effetto avverso Dopo l'assunzione del vaccino CV-19». Si tratta di una notizia falsa. Il messaggio nello screenshot oggetto della nostra analisi è stato inviato l'11 agosto 2022 nel canale Telegram "Ingannati-Alberto Medici" che viene descritto da chi l'ha creato come un gruppo per «Smascherare gli inganni per tornare liberi» e nel quale vengono condivise principalmente notizie contrarie alla vaccinazione anti-Covid. Per quanto riguarda il contenuto del testo in analisi, è prima di tutto necessario fare chiarezza sulle ...

