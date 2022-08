La Carfagna si ricorda che non era di sinistra: “L’asilo obbligatorio di Letta è in perfetto stile sovietico” (Di giovedì 25 agosto 2022) Mara Carfagna asfalta in poche battute il segretario del Pd Enrico Letta e Nicola Fratoianni di sinistra italiana sul tema della scuola e e della patrimoniale. L’armamentario ideologico vetero-comunista che esce fuori dalle proposte dei due partiti con i quali pure era convolata a nozze, prima che Calenda si distaccasse dall'”ammucchiata” devono averla scossa. Devono avere fatto venire un rigurgito di bile alla candidata di Azione, ex azzurra. E improvvisamente si è ricordata che non era di sinistra. Carfagna: “L’asilo obbligatorio di Letta è un’idea in stile sovietico” “L’idea di Enrico Letta delL’asilo obbligatorio non solo è in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Maraasfalta in poche battute il segretario del Pd Enricoe Nicola Fratoianni diitaliana sul tema della scuola e e della patrimoniale. L’armamentario ideologico vetero-comunista che esce fuori dalle proposte dei due partiti con i quali pure era convolata a nozze, prima che Calenda si distaccasse dall'”ammucchiata” devono averla scossa. Devono avere fatto venire un rigurgito di bile alla candidata di Azione, ex azzurra. E improvvisamente si èta che non era di: “diè un’idea in” “L’idea di Enricodelnon solo è in ...

