Gigi D’Alessio “sarà una grande festa” | Il cantante napoletano al settimo cielo

AlessiaPane4 : RT @Simyyyyyyyy: qui a napoli viene a malapena gigi d’alessio quindi cortesiemente lasciate i biglietti dei coldplay ai napoletani?????? #C… - Normalman55 : RT @Nclosing123: @simonleboh @pietroraffa Ma davvero la gente si e' impazzita. 'Mi manchi','come faremo senza di te', 'nessuno potra' mai p… - lvoir : RT @Nclosing123: @simonleboh @pietroraffa Ma davvero la gente si e' impazzita. 'Mi manchi','come faremo senza di te', 'nessuno potra' mai p… - 0NLYTH3BR4V3_ : io vado nel fandom di gigi d’alessio piuttosto che fare gli anagrammi - frastaglia : @GiorgiaMeloni Sembra na canzone di gigi d alessio -

... condotto da Carlo Conti, su Rai 1, e per la partecipazione al programma televisivo Made in Sud, su Rai 2, dove si è distinto per le parodie, tra le altre, die Michael Bublè. Sul ...Iva Zanicchi, questa non ci voleva: colpo basso per la cantante Come tutti i grandi artisti, da Claudio Baglioni apassando per Massimo Ranieri e Renato Zero, anche alla Zanicchi è ...