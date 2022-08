Francesco Chiofalo, le prime parole dopo il ricovero in pronto soccorso: “Sto attraversando un momento difficile” (Di giovedì 25 agosto 2022) Francesco Chiofalo è tornato sui social per aggiornare i fan più affezionati sulle sue condizioni di salute. Sicuramente per l’ex volto di Temptation Island questi non sono giorni del tutto facili. In seguito ad una serata evento in una nota discoteca di Catania, Francesco è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso più vicino in quanto ha accusato uno strano malore. Il momento della salita in ambulanza, così come quello dell’arrivo in ospedale, sono stati documentati dal diretto interessato attraverso i suoi profili social. Da qui numerosi gli utenti che hanno condannato questo suo gesto di voler a tutti i costi condividere situazioni delicate ed intime. Il romano però si è difeso attraverso amici spiegando che era solamente un momento di paura, poiché si trovata ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 agosto 2022)è tornato sui social per aggiornare i fan più affezionati sulle sue condizioni di salute. Sicuramente per l’ex volto di Temptation Island questi non sono giorni del tutto facili. In seguito ad una serata evento in una nota discoteca di Catania,è stato trasportato d’urgenza alpiù vicino in quanto ha accusato uno strano malore. Ildella salita in ambulanza, così come quello dell’arrivo in ospedale, sono stati documentati dal diretto interessato attraverso i suoi profili social. Da qui numerosi gli utenti che hanno condannato questo suo gesto di voler a tutti i costi condividere situazioni delicate ed intime. Il romano però si è difeso attraverso amici spiegando che era solamente undi paura, poiché si trovata ...

