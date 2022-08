Formula 1 - Si riaccendono i motori per il GP del Belgio

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo tre settimane di pausa, la1 è pronta per tornare in pista con l'unico triple-header della stagione, ossia tre gare in successione che porteranno il circus questo weekend in, poi in Olanda e in Italia. Spa si rinnova. L'iconico tracciato delle Ardenne ospita questo fine settimana il Gran Premio del, quattordicesimo round della stagione. Il layout della pista è stato leggermente rivisto per motivi di sicurezza, specialmente dopo l'incidente di F.2 del 2019 nel quale perse la vita Anthoine Hubert. Le modifiche al tratto Eau Rouge - Raidillon non sono enormi, ma dovrebbero bastare a garantire maggiore sicurezza, con una via di fuga più grande. Inoltre, sono state riasfaltate cinque curve in totale: la discesa che porta all'Eau Rouge e la risalite del Raidillon e le esse di Les Combes, mentre alcune vie di fuga ...