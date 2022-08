Enrico Letta | Dall' AgCom una decisione molto bizantina

(Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - "Leggeremo bene ladell'Agocm che mi sembra. Non ho ancora capito se è un no, un nì o un sì. La studieremo bene e decideremo il da farsi". Queste le parole di, intervistato da Radio Capital, sulle direttive dell'Autorità riguardo ai dibattiti televisivi e al duetto tra il leader dem e Giorgia Meloni. Quello del confronto tra i leader "è un dibattito che non mi appassiona, io sono scettico sui confronti in tv che spesso si trasformano in risse che non aiutano l'elettore a capire". È chiara la posizione del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5. Diverso il commento di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai. "Con una seconda Delibera, oltre a quella che ha ...

Chissà quanto colto dall'leader Pd che ricorda, invece: "Ascolto il discorso di grande orgoglio italiano ed europeo di Draghi. E poi penso che Salvini, Berlusconi e Conte si sono ...non usa più la maschera. Dopo le finte rotture con i 5 Stelle e con Calenda , adesso il segretario del Pd è pronto a imbracarli nuovamente in una grande ammucchiata. Il tutto ovviamente ...