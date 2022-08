Diamond League di atletica, niente finale in Svizzera per Jacobs (Di giovedì 25 agosto 2022) “Non possiamo” invitare il velocista italiano Marcell Jacobs e l’ostacolista norvegese Karsten Warholm alle finali della Diamond League l’8 settembre a Zurigo. Lo hanno detto gli organizzatori dell’ultima grande competizione internazionale d’atletica in Svizzera. Il campione olimpico italiano, incoronato campione europeo nei 100 m la scorsa settimana a Monaco di Baviera, aveva indicato di voler ancora correre nel 2022. Jacobs aveva precisato di aver chiesto l’invito alla finale della Diamond League di settembre, per poter gareggiare in una gara di altissimo livello contro i migliori velocisti americani. Più volte infortunato quest’anno, l’atleta italiano non ha partecipato a nessuno dei sei 100m del circuito del main meeting, cosa che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022) “Non possiamo” invitare il velocista italiano Marcelle l’ostacolista norvegese Karsten Warholm alle finali dellal’8 settembre a Zurigo. Lo hanno detto gli organizzatori dell’ultima grande competizione internazionale d’in. Il campione olimpico italiano, incoronato campione europeo nei 100 m la scorsa settimana a Monaco di Baviera, aveva indicato di voler ancora correre nel 2022.aveva precisato di aver chiesto l’invito alladelladi settembre, per poter gareggiare in una gara di altissimo livello contro i migliori velocisti americani. Più volte infortunato quest’anno, l’atleta italiano non ha partecipato a nessuno dei sei 100m del circuito del main meeting, cosa che ...

