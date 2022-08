"Come torna il coprifuoco". Paragone e la previsione da brivido (Di giovedì 25 agosto 2022) Preoccupa l'aumento dei costi dell'energia con l'impennata dei prezzi del gas (arrivato oggi a 315 euro al Megawattora). La necessità di mitigare i rincari delle bollette e consumarne di meno, insieme all'obiettivo di tagliare le emissioni di CO2, non è più prorogabile e si cercano alternative e possibili soluzioni a breve e medio termine. Si parla del piano del governo in caso di taglio delle forniture da parte della Russia mentre il prezzo del gas anima il dibattito politico in vista delle elezioni del 25 settembre. "Quest'anno, dovessero farcela ad accantonare il Covid, anziché Speranza, a mettere il coprifuoco sarà Cingolani?" prevede il leader di Italexit Gianluigi Paragone. Uno scenario da brivido per gli italiani che, dopo due anni di pandemia tra lockdown e restrizioni, potrebbero ripiombare nell'incubo del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Preoccupa l'aumento dei costi dell'energia con l'impennata dei prezzi del gas (arrivato oggi a 315 euro al Megawattora). La necessità di mitigare i rincari delle bollette e consumarne di meno, insieme all'obiettivo di tagliare le emissioni di CO2, non è più prorogabile e si cercano alternative e possibili soluzioni a breve e medio termine. Si parla del piano del governo in caso di taglio delle forniture da parte della Russia mentre il prezzo del gas anima il dibattito politico in vista delle elezioni del 25 settembre. "Quest'anno, dovessero farcela ad accantonare il Covid, anziché Speranza, a mettere ilsarà Cingolani?" prevede il leader di Italexit Gianluigi. Uno scenario daper gli italiani che, dopo due anni di pandemia tra lockdown e restrizioni, potrebbero ripiombare nell'incubo del ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc pronta ad accogliere #Milik. Il polacco torna in #SerieA dopo un anno e mezzo in Fr… - Gazzetta_it : Pogba, sensazioni positive: la settimana prossima torna a correre sul campo - marattin : Ma veniamo al secondo punto. Quello sconto impercettibile vale solo per il 2021. Dall’anno successivo, se mantiene… - dodicinove : RT @ProItalia_org: 'Mario, ci manchi!' Goldman Sachs 'Torna, Draghi!' BlackRock 'Quello era un Premier!' Trilateral Commission 'Nessuno… - a_meluzzi : RT @Meira85253235: Eh già, tutto torna. Come la gioia torna a te, così il male... ATTENZIONE. -