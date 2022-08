Motosprint.it

Brutta tegola per Samuele Marino : il portacolori E&E Racing Team salterà i prossimi due round, Mugello e Imola, delcategoria Supersport 300, a causa di un infortunio rimediato in allenamento. La sua stagione è finita anzitempo , dunque, un imprevisto che obbliga il pilota classe '98 a rimandare ogni proposito ...Misano: Vocino vince una folle Gara 2 dellaa Misano Pirro fa doppietta Dopo la vittoria ottenuta nella Racing Night del sabato, il pilota pugliese ha conquistato anche la manche domenicale ... CIV SS300: stagione finita per Samuele Marino Brutta tegola per Samuele Marino: il portacolori E&E Racing Team salterà i prossimi due round, Mugello e Imola, del CIV categoria Supersport 300, a causa di un infortunio rimediato in allenamento.SBK: Portacolori di E&E Racing Team nel CIV Supersport 300, Samuele Marino è costretto a chiudere anzitempo la sua stagione 2022 per la frattura scomposta della clavicola destra rimediata in allenamen ...