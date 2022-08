Calcio | Inzaghi | ' Skriniar è concentrato e attento | la sua condizione sta crescendo'

(Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. - (Adnkronos) - "Lo vedo molto bene,. C'è stato qualche problemino a inizio preparazione per via dell'infortunio con la Nazionale, una cosa nuova perché in 3-4 anni non ha mai saltato un allenamento". Il tecnico dell'Inter Simonesi esprime così sul momento di Milan, che è stato al centro di numerose voci di mercato. "Ora si è messo a completa disposizione, stala suacosì come quella di tutta l'Inter", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.

Mozione degli affetti di Inzaghi per Immobile: "Mi lega un grande affetto a Ciro, ha fatto stagioni importanti con me e anche l'anno scorso con Sarri. E' una partita particolare per tutti, ma auguro ..."